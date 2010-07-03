В московском метро появятся жетоны

Столичная подземка выпустила лимитированную партию жетонов с функционалом карты "Тройка". Об этом сообщается РИА Новости со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
Сообщается, что ограниченный тираж уже выпускался в августе 2018 года, тогда он вызвал положительные эмоции у горожан. В связи с этим было принято решение запустить дополнительный тираж.
Таким жетоном можно будет оплатить проезд везде, где принимают оплату по карте "Тройка". Пополнить его можно в кассах метрополитена или с помощью мобильного приложения "Метро Москвы". Купить жетон можно в сувенирных магазинах на "Трубной" и "Маяковской"
Помимо этого, в сувенирных магазинах пассажиры могут купить проездной в виде кожаного и силиконового браслета, кольца, брелока, а также наклейки и вкладыша с чипом карты.
Ранее в столичном метро начали продавать брелоки "Тройка" с комплиментами. В продажу поступили более 2,4 тысячи сувенирных билетов.
Разноцветные проездные украшают надписи "Самая красивая девушка Москвы", "Ты самый лучший мужчина!" и "В жизни всегда есть место подвигу!". Брелок с комплиментом красавицам выпустили в четырех вариациях, а для представителей сильного пола – в двух.
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