Брелоки "Тройка" с комплиментами начали продавать в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажиры столичной подземки теперь могут купить брелоки "Тройка" с комплиментами. В продажу поступили более 2,4 тысячи сувенирных билетов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Купить брелоки в новом дизайне стоимостью 310 рублей можно в сувенирных магазинах на "Маяковской" и "Трубной" , а также на стойках "Живое общение" и в инфоцентре на "Тушинской".

Разноцветные проездные украшают надписи "Самая красивая девушка Москвы", "Ты самый лучший мужчина!" и "В жизни всегда есть место подвигу!". Брелок с комплиментом красавицам выпустили в четырех вариациях, а оставшиеся – в двух.

Выпускать карты "Тройка" в необычных форматах метрополитен начал с 2017 года. В сувенирных магазинах пассажиры могут купить проездной в виде кожаного и силиконового браслета, кольца, брелока, а также наклейки и вкладыша с чипом карты.

Ранее сообщалось, что к 2020 году в Москве запустят систему персонифицированных транспортных карт. По словам Сергея Собянина, главная проблема не именной "Тройки" в том, что деньги нельзя вернуть в случае ее утраты.