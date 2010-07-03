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14:43

Посвященный МЦД тематический поезд запустили в столичном метро

транспорт метро МЦД

14:43

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Фото: пресс-служба МЦД

В столичном метро запустили посвященный Московским центральным диаметрам тематический поезд. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Тематический поезд имеет пять сдвоенных вагонов, которые оформлены в цвет каждого из пяти диаметров. В таких вагонах рассказано все о протяженности линий и количестве станций, времени в пути и способах оплаты. В них также можно узнать об эффектах от запуска каждого диаметрального маршрута, о быстрых и удобных маршрутах, а также о сервисах на станциях.

Первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Гамид Булатов отметил, что поезд будет курсировать в столичном метро целый год. Он выразил надежду, что за это время его смогут посмотреть порядка семи миллионов человек.

Запуск поезда из депо "Красная Пресня" транслировался в поездах метро, в социальных сетях, на стенде "Московский транспорт" в парке "Зарядье".

Ранее Сергей Собянин назвал Московские центральные диаметры одним из самых эффективных транспортных проектов. Мэр отметил, что МЦД во многом снимет напряжение на магистралях для москвичей и жителей Подмосковья.

Проект МЦД предполагает запуск пяти линий. Первые два диаметра появятся на самых востребованных направлениях. Это МЦД-1 Одинцово − Лобня и МЦД-2 Нахабино − Подольск, их планируют запустить в ноябре текущего года. Они соединят разные направления МЖД, обеспечив жителей Подмосковья комфортным транспортом.

На первом диаметре будет 28 станций. Оттуда можно будет пересесть на 12 станций метро, на две станции МЦК и на шесть станций радиальных направлений МЖД. Второй диаметр будет включать 38 станций.

Там будут действовать пересадки на 13 станций метро, две станции МЦК и семь станций радиальных направлений железной дороги. Благодаря запуску МЦД будут созданы свыше 30 тысяч дополнительных рабочих мест на транспортных предприятиях.

Что изменится с запуском МЦД

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