Собянин рассказал о решении транспортных проблем с помощью МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские центральные диаметры (МЦД) помогут решить транспортные проблемы агломерации. Об в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил Сергей Собянин.

Столичный мэр рассказал в интервью телеканалу "Россия 24", что пригородными электричками пользуются около двух миллионов пассажиров в сутки.

По словам Собянина, власти не могут проложить метро во все пригородные районы, поэтому необходимо заниматься реконструкцией магистральных путей.

"И мы как раз хотим соединить эти магистрали, чтобы создать транзитные диаметры, которые работали бы по принципу метро – по комфорту, по динамике, по скорости и так далее", – указал мэр.

"Москва сегодня": как запуск МЦД облегчит жизнь горожанам



Проект МЦД подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск" запустят в конце 2019 и в начале 2020 года.

График работы будет выстроен, как и в метро, с 5:30 до 1:00. Поезда будут ходить с интервалом пять-шесть минут в часы пик. Также планируется запуск МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного.