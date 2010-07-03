К запуску МЦД обновится навигация в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Навигационная информация в метро Москвы будет обновлена к запуску движения на Московских центральных диаметрах (МЦД). Данные о диаметральных линиях появятся в городском навигаторе "Метро Москвы". Об этом заявил заместитель начальника московского метро Роман Латыпов.

"В метрополитене планируется заменить более 60 тысяч элементов на станциях и в поездах. Мы уже сейчас готовимся к обновлению. К запуску диаметров обновятся путевые полосы, разводящие указатели, изменятся напольные указатели", – сказал он в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Линии МЦД к запуску диаметров добавятся в приложении "Метро Москвы". Приложение содержит информацию о маршрутах следования всего столичного транспорта.

В Москве будет открыто пять МЦД. Они будут проходить из одного муниципалитета Подмосковья в другой через центр Москвы. МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск" будут запущены в конце 2019 и в начале 2020 года.