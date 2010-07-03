МЦД-1 повысит транспортную доступность районов Можайский и Восточное Дегунино

Запуск первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) "Одинцово – Лобня" повысит транспортную доступность Можайского района и Восточного Дегунино и других районов столицы. Так заявил начальник управления развития рельсовых видов транспорта столичного департамента транспорта Андрей Акимов.
"Реализация проекта Московских центральных диаметров "Одинцово – Лобня" позволит значительно улучшить транспортную доступность Восточного Дегунино и Можайского района. В Можайском районе будут расположены две станции МЦД: "Рабочий поселок" и "Сетунь". В районе Восточное Дегунино будут функционировать сразу четыре станции: "Дегунино", "Бескудниково", "Лианозово" и "Илимская". При этом станции будущего МЦД имеют удобное для пассажиров расположение вдоль всего жилого массива, а потому будут находиться в зоне пешей доступности населения и станут, по сути, станциями наземного метро", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Что изменится с запуском МЦД
Проект МЦД подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск" запустят в конце 2019 и в начале 2020 года. Первую и вторую линию МЦД планируют полностью закончить к 2022 году.
График работы будет выстроен, как в метро, с 5:30 до 1:00. Поезда будут ходить с интервалом пять-шесть минут в часы пик. В будущем также запустят МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного.
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