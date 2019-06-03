Уедут все: где появятся новые станции электричек

В понедельник, 27 мая, открылся новый остановочный пункт Инновационный центр "Сколково" на Белорусском направлении Московской железной дороги. Здесь построили три платформы и проложили дополнительные пути, установили электронные табло и скамейки. Остановка заменит существующую платформу Трехгорку, расположенную в полукилометре. Читайте о том, где еще в Москве построят железнодорожные станции.

Станцию подземки свяжут с железной дорогой

На Белорусском направлении в районе Фили-Давыдково строится новая железнодорожная станция Славянский бульвар между станциями Фили и Кунцево-1. От Белорусского вокзала у электричек это будет четвертая остановка.

На остановочном пункте возведут две платформы. Их накроют навесами от осадков по всей длине.

На Славянском бульваре построят новый железнодорожный путь – четвертый, а пассажирские платформы будут островными: рельсы пройдут справа и слева от перрона. Дополнительный главный путь для электричек протянут от Белорусского вокзала до станции Кунцево-1. Это позволит добавить в расписание восемь электропоездов от Москвы в сторону Одинцова и еще восемь в обратную – из Одинцова в Москву.

Новую станцию свяжут подземным пешеходным переходом со станцией метро "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии. Пересесть с электрички на метро пассажиры смогут, не выходя на улицу, через теплый тоннель. Внутри перехода разместят билетные кассы на пригородные поезда, павильоны с турникетами и лифты для маломобильных пассажиров.

Строительство остановочного пункта начали в марте этого года. Сейчас строится первая платформа, готовится полотно под укладку четвертого пути и установку опор контактной сети. Станцию Славянский бульвар планируют открыть в конце 2019 – начале 2020 года.

Для пассажиров пригорода на Белорусском вокзале в этом году возведут еще один павильон и две платформы длиной по 260 метров. В пассажирском павильоне установят турникеты, пункт досмотра и пригородные кассы, электронные табло с расписанием движения и указателями. Здесь также поставят аппараты самостоятельной покупки билетов. Вход в новый павильон будет через арку Белорусского вокзала.

От платформ будут отправляться и прибывать сюда около 30 пар поездов в сутки (в сторону Московской области и обратно).

Строительство павильона и платформ железнодорожники планируют завершить к запуску Московского центрального диаметра (МЦД-1) Одинцово-Лобня, который запустят в конце 2019 – начале 2020 года.

От Щукинской до Щукинской

На Рижском направлении Московской железной дороги расстояние между станциями Покровское-Стрешнево и Тушино разобьет новая остановка – Щукинская.

К возведению двух пассажирских платформ с навесами приступили в феврале этого года, а завершить стройку намерены в конце этого года – начале следующего к запуску Московского центрального диаметра (МЦД-2) Нахабино-Подольск.

Железнодорожную станцию свяжут переходом со станцией метро "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии, а территорию, прилегающую к переходу, благоустроят.

Обе Щукинские и остановки общественного транспорта станут ядром транспортно-пересадочного узла (ТПУ) с тем же названием.

Здесь построят 13-этажный многофункциональный комплекс на Полесском проезде за железнодорожным полотном, а существующий подземный переход под железной дорогой реконструируют.

За торговым центром "Щука" на Авиационной улице построят в ближайшие два года храм Николая Мирликийского на 500 прихожан. Перед ним создадут сквер с амфитеатром и музыкальным фонтаном. Завершится строительство всех объектов ТПУ в 2021 году.

На южном направлении

Новый остановочный пункт Остафьево на Курском направлении МЖД откроют в конце 2019 – начале 2020 года. Его строят между станциями Щербинкой и Силикатной в ТиНАО рядом со строящейся дорогой-связкой Калужского и Варшавского шоссе. Остановка будет расположена на маршруте МДЦ-2 "Нахабино-Подольск".

На станции Остафьево будет две платформы с навесами во всю длину и крытый пешеходный мост – конкорс. Каркас конструкции сделают металлическим, а фасады наземного перехода и двух вестибюлей застеклят. Интерьеры станции планируют отделать гранитом и материалами, поглощающими шум и вибрацию.

Внутри вестибюля разместится пешеходная галерея, три кассы, турникетный зал, служебные и технические помещения. Для маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками построят два эскалатора и лифт.

Два входа на станцию расположатся со стороны улиц Подольской и Южной.

Одна платформа вместо двух

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На станции Опалихе Рижского направления МЖД, расположенной между станциями Красногорской и Аникеевкой, в течение этого лета реконструируют платформу.

Две существующие пассажирские посадочные площадки разберут и построят одну платформу островного типа. Пригородные поезда будут останавливаться с каждой стороны перрона. На платформу пассажиры пройдут по наземному пешеходному переходу, оборудованному эскалаторами и лифтами.



Остановочный пункт Опалиха обновляют к началу движения по Московскому центральному диаметру (МЦД-2) Нахабино-Подольск.

Строят круглосуточно

В 2020 году в ТиНАО появится новая пригородная платформа Санино между станциями Кокошкино и Крекшино. Новую железнодорожную станцию Киевского направления Московской железной дороги назвали по близлежащей деревне.

Здесь построят два перрона с навесом от непогоды, а для безопасного перехода железной дороги проложат два подземных пешеходных тоннеля. Для подъема и спуска пассажиров установят эскалаторы и лифты. Здесь же расположат билетные кассы и турникеты.

Строят Санино круглосуточно, не останавливая движение поездов.

В ближайшем будущем от Киевского вокзала до Апрелевки уложат еще две пары железнодорожных рельсов. Это будет третий и четвертый главные пути на маршруте Москва – Апрелевка. После этого количество пригородных поездов увеличат, а жители районов, прилегающих к железной дороге, будут быстрее добираться в центр Москвы.

Помимо Санино в пределах столицы на Киевском направлении МЖД построят две станции для остановок пригородных электричек: Минскую и Аминьевскую.

Платформу Минскую построят между станциями Москвой-Сортировочной-Киевской и Матвеевской. Ее соединят переходом с одноименной станцией "Минская" Калининско-Солнцевской линии метро.

Обе станции Минские, а также наземный транспорт, курсирующий по прилегающим улицам, объединят в транспортно-пересадочный узел "Минская".

Железнодорожная станция Аминьевская появится на пересечении Аминьевского шоссе и железной дороги на перегоне Матвеевская – Очаково. Вблизи построят станцию метро "Аминьевское шоссе" Большой кольцевой линии.

Пассажиры пригородных поездов смогут пересаживаться на метро. Две станции и их связка станут частью транспортно-пересадочного узла "Аминьевское шоссе", где планируется построить автостанцию, подземные пешеходные переходы, разворотные площадки для общественного транспорта, а также многофункциональный комплекс с подземным паркингом на 302 машино-места.

Дополнительные рельсы и новые станции позволят запустить на Киевском направлении от Москвы до Апрелевки тактовое движение электропоездов. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, электрички будут ходить с интервалом в три минуты.