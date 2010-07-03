Закрытие Сокольнической линии. Что делать пассажирам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский метрополитен обновит инфраструктуру Сокольнической линии во время закрытия ее участка на неделю – с 13 по 20 июля. Специалисты заменят восемь тысяч рельсовых подкладок, кронштейны контактного рельса, проверят оборудование тоннелей. Об этом сообщил ТАСС замначальника столичной подземки Дмитрий Дощатов.

По его словам, перед закрытием участка красной ветки метрополитен развернул масштабную информационную кампанию. На станциях метро и МЦК разместили свыше 600 информационных плакатов. Около двух тысяч дополнительных указателей появились также в переходах и на дверях станций. Кроме того, около закрытых станций будут дежурить более 400 сотрудников подземки. Они помогут пассажирам выбрать альтернативный маршрут или вид транспорта.

Как пояснили в пресс-службе метро, участок решили временно закрыть по просьбе столичного департамента строительства. Это необходимо для строительства тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии. Часть его проходит прямо под станцией "Проспект Вернадского", уточнили представители подземки.

С 13 по 20 июля для пассажиров закроют участок Сокольнической линии между станциями "Университет" и "Коммунарка". Будут недоступны станции "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Поезда продолжат курсировать по красной ветке только на участке от "Бульвара Рокоссовского" до "Университета". В связи с этим москвичей и гостей столицы попросили по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро, а также альтернативными наземными маршрутами.

В период закрытия участка красной ветки пассажиры смогут добраться до закрытых станций на бесплатных автобусах "КМ". Мосгортранс организует два компенсационных маршрута: "КМ1" пройдет от "Саларьева" до "Университета", а "КМ2" – от "Саларьева" до "Коммунарки". Автобусы будут курсировать с 05:10 до 02:00, делая остановки у всех станций временно закрытого участка подземки. Интервалы движения "КМ1" составят менее минуты. Автобусы "КМ2" будут ходить раз в две минуты. Помимо этого, увеличат число автобусов на регулярных маршрутах № т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882, 950.

Участок между станциями метро "Университет" и "Коммунарка" закроют на неделю

Из-за работ по строительству БКЛ с 13 по 21 июля изменится схема движения на западе столицы. Приоритетный проезд общественного транспорта организуют в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское.

"Чтобы компенсировать закрытие метро, будут запущены два компенсационных маршрута, и чтобы маршруты двигались бесперебойно, будут организованы выделенные полосы", – рассказал РИА Новости замруководителя дирекции ЦОДД Сергей Назаров. Они появятся на проспекте Вернадского, Ленинском проспекте, Киевском шоссе, Проектируемом проезде №907б и №905, а также на дороге "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" и от разворота до ООТ "Столбово".

Представитель ЦОДД предупредил водителей такси, что проезд по выделенке будет разрешен только для городского транспорта. Кроме того, пояснил он, для личного транспорта будет действовать ряд ограничений. В частности, для личных авто введут запрет на проезд с улицы Родниковой в сторону МКАД и станции метро "Саларьево", на транзитное движение по Проектируемому проезду №905 в сторону Киевского шоссе, на съезд с Киевского шоссе в сторону области к станции "Саларьево".

Запрет распространят и на разворот на Киевское шоссе в сторону области через улицу Родниковую, на транзитное движение по безымянному проезду в районе станции "Саларьево" от одноименной деревни в сторону Проектируемого проезда №907, а также на съезд с внешней стороны МКАД на Ленинский проспект, съезд с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе и съезд с Киевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. Столичным автомобилистам рекомендовали заранее планировать маршруты своих поездок. Полный перечень ограничений опубликован на Едином транспортном портале.

Сокольническая линия метро возобновит работу в обычном режиме утром 20 июля.