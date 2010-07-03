Почти 200 автобусов запустят у закрытых станций Сокольнической линии

Два компенсационных маршрута запустят в районе временно закрытых станций Сокольнической линии метро 18-24 августа. На рейсы выйдут более 180 автобусов большого и особо большого класса, сообщает "Мосгортранс".
"С 18 по 24 августа на время закрытия участка Сокольнической линии метро Мосгортранс организует два компенсационных бесплатных маршрута "КМ1" и "КМ2". На линии задействуют свыше 180 современных низкопольных автобусов большого и особо большого класса", – передает сообщение Агентство "Москва".
"КМ1" будет проходить между станциями "Университет" до "Саларьево". Интервал движения – меньше минуты.
"КМ2" свяжет станции "Саларьево" и "Коммунарка". Интервал движения – каждые две минуты
Автобусы будут курсировать с остановками у всех станций временно закрытого участка с 5:10 до 2:00.
Дополнительные автобусы выйдут на действующие регулярные маршруты: "т34", №144, 246, 261, 715, 878, 881, 882, 950.
Станции "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" закроют с 18 по 24 августа для строительства Большой кольцевой линии. Поезда будут ходить до станции "Университет".
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