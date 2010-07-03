Режим работы автобусов изменится в районе временно закрытых станций метро

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Режим работы автобусных маршрутов в районе временно закрытых станций Сокольнической ветки метро изменится с 18 по 24 августа, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Некоторые остановки перенесут.

На время закрытия станций будут ходить бесплатные автобусы маршрутов KМ1 ("Метро "Университет" – Метро "Саларьево") и КМ2 ("Метро "Саларьево" – "Метро "Коммунарка").

Интервал на первом составит меньше одной минуты, на втором – около двух минут. Кроме того, дополнительные автобусы выйдут на маршруты № т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882 и 950. В то же время маршруты № т34 и т34к объединяются в один – т34.

Автобусы № 518 при движении к станции метро "Юго-Западная" после остановки "Мещерский лес" поедут через станцию метро "Озерная" и улицу Покрышкина с единственной остановкой у станции метро "Озерная". От станции метро "Юго-Западная" автобусы поедут своим маршрутом через станцию метро "Тропарево" и МКАД со всеми остановками.

Автобусы № 600 будут курсировать от станции метро "Теплый Стан" до Хованского кладбища вместо станции метро "Саларьево"

Автобусы № 816 при движении от "ВКНЦ" к станции метро "Калужская" после Востряковского кладбища поедут через станции метро "Озерная", "Юго-Западная" и улицу 26-ти Бакинских Комиссаров, далее по улице Миклухо-Маклая своим маршрутом.

Между Востряковским кладбищем и Ленинским проспектом будет две остановки – у станций "Озерная" и "Юго-Западная". В сторону "ВКНЦ" маршрут не меняется. Автобусы № 1147 при движении к станции метро "Тропарево" после Востряковского кладбища поедут не по МКАД, а через станции метро "Озерная" и "Юго-Западная".

Между Востряковским кладбищем и станцией метро "Тропарево" автобусы будут делать две остановки – у станций метро "Озерная" и "Юго-Западная".

При этом временно не будут работать остановки "Метро "Проспект Вернадского" для автобуса № 42 по проспекту Вернадского в сторону центра и "8-й микрорайон Теплого Стана" для автобуса № 642 на внешней стороне МКАД.

Некоторые остановки перенесут. В частности, остановку "Метро "Проспект Вернадского (у северного вестибюля)" для автобусов № т34, 153, 224, 616, С17 по проспекту Вернадского в сторону центра перенесут на 100 метров вперед.

Останову "Улица Лобачевского" для автобуса № 224 по проспекту Вернадского в сторону центра перенесут на 90 метров назад. "Метро "Юго-Западная" для автобусов № т34, 227 по проспекту Вернадского в сторону области перенесут на 50 метров вперед к остановке автобусов № 261, 688, 785

"Дудкино" для автобусов № 611, 707, 890 по Киевскому шоссе в сторону центра перенесут на 70 метров вперед, "Метро "Румянцево" для автобусов № 611, 707, 890 по Киевскому шоссе в сторону области – на 90 метров вперед.

Ранее сообщалось, что девять станций южного участка Сокольнической линии метро будут закрыты для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) с 18 по 24 августа.

Закроют станции "Проспект Вернадского ", "Юго-Западная", "Тропарево ", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". В обычном режиме линия возобновит работу 25 августа с открытием метро.

За неделю строители проложат под станцией "Проспект Вернадского" правый перегонный тоннель, который пройдет по внешней стороне подземного "кольца".

Бесплатные компенсационные автобусы свяжут закрытые станции между собой. Для помощи пассажирам на станциях "Парк Культуры", "Спортивная" и "Университет" будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.