Открытие БКЛ сократит время в пути на красной ветке

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
После ввода в эксплуатацию участка Большой кольцевой линии (БКЛ) время в пути на Сокольнической линии метро сократится, сообщил журналистам первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
К примеру, со станции "Университет" до станции "Калужская" путь сократится до 10–12 минут вместо 30, пояснил он. Кроме того, по словам Латыпова, с открытием нового участка улучшится транспортная доступность района с населением свыше 200 тысяч человек.
Замглавы метро напомнил, что с 18 по 24 августа закрыт участок Сокольнической линии от станции "Коммунарка" до станции "Университет". Движение поездов ограничили по требованию департамента строительства для работ по БКЛ.
"По нормативам безопасности, когда строительный щит идет под линией метро, требуется закрытие. Мы, как сотрудники метро, сделали все возможное для того, чтобы пассажирам компенсировать те неудобства, которые есть", – цитирует Латыпова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что для пассажиров недоступны станции "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Поезда будут ездить только на участке между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Университет".
Для горожан запустили более 180 автобусов на компенсационных маршрутах "КМ1" и "КМ2". Интервал на первом составит меньше одной минуты, на втором – около двух минут.
Кроме того, дополнительные автобусы выйдут на маршруты № т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882 и 950. В то же время маршруты № т34 и т34к объединяются в один – т34.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что закрытый участок могут открыть раньше срока. Сокольническую линию для проходки тоннелей БКЛ перекрывают в последний раз, добавил он.
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