Южный участок красной линии метро могут открыть раньше срока

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участок Сокольнической линии столичной подземки, который закроют из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с 18 по 24 августа, могут открыть раньше срока. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

С завтрашнего дня для пассажиров будут недоступны станции "Проспект Вернадского ", "Юго-Западная", "Тропарево ", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

"Мы, как обычно, закрываем на нормативный срок в семь дней, но последние все переходы под действующими линиями надеемся сделать за пять дней. У нас будет полностью закончена проходка под действующей линией, надеюсь, не будем больше перекрывать", – заявил Хуснуллин.

Он напомнил, что в предыдущий раз закрытые станции открыли на два дня раньше запланированного срока.

Хуснуллин уточнил, что ограничения на участке Сокольнической ветке связаны со строительством тоннелей действующей станцией "Проспект Вернадского" в сторону строящейся станции "Улица Новаторов" БКЛ.

"Мы последний раз закрываем Сокольническую линию для проходки тоннелей БКЛ. У нас будет полностью закончена проходка под действующей линией, надеюсь не будем больше перекрывать" – объяснил заммэра.

На время закрытия станций пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусами КМ1 и КМ2, которые свяжут закрытые станции между собой. Для помощи пассажирам на станциях "Парк Культуры", "Спортивная" и "Университет" будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, сотрудники службы безопасности и УВД.

На станциях разместят информационные плакаты о временно закрытых участках. Дополнительно пассажиров оповестят в поездах и эскалаторах.

Открытие Юго-Западного участка Большой кольцевой линии, как ожидается, улучшит транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, где проживают порядка 200 тысяч человек. Время на поездки по городу сократится на 10–15 минут.

