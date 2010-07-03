Участок Сокольнической линии откроют раньше срока

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Девять станций Сокольнической линии метро откроют на два дня раньше срока, сообщил Сергей Собянин в своем Twitter. Их закрывали для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии в зоне действующего метро.

"Уже завтра жители юго-запада Москвы смогут вернуться на привычный маршрут", – написал мэр.

Участок Сокольнической линии между станциями "Университет" и "Коммунарка" должны были открыть 21 июля, вместо этого он заработает уже 18 июля. Для пассажиров откроются станции "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

На временно закрытых станциях южного участка красной ветки столичной подземки уже закончены ремонт и уборка. На путевой инфраструктуре поменяли восемь тысяч рельсовых подкладок и кронштейны контактного рельса, провели диагностику инфраструктуры тоннелей, промыли путевые лотки.

На время закрытия станций для пассажиров курсируют бесплатные компенсационные автобусы по двум маршрутам: от "Саларьево" до "Коммунарки" и от "Саларьево" до "Университета".

Движение на юго-западе столицы может быть затруднено, предупредили в ЦОДД. Там посоветовали водителям пересесть на городской транспорт. Приоритетный проезд общественного транспорта организован в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан, Обручевский и в поселениях Московский и Сосенское.

В качестве альтернативы жителям и гостям столицы предлагают пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро. Также для удобства граждан увеличили количество автобусов на регулярных маршрутах № т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882, 950.

