Около 400 сотрудников метро дежурят на закрытом участке красной ветки

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Около 400 сотрудников метро дежурят на станциях закрытого участка Сокольнической линии, сообщает пресс-служба подземки.

Пассажирам помогают в том числе инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Ежедневно с 13 по 20 июля попросить построить маршрут можно на станциях "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка", а также на "Парке Культуры", "Спортивной" и "Университете". Работники также могут подсказать, где находятся остановки компенсационных автобусов, и объяснить порядок работы общественного транспорта.

Компенсационные автобусы "КМ1" и "КМ2" перевезли свыше 270 тысяч человек. На линии работают около 170 современных низкопольных автобусов большого и особо большого класса.

"КМ1" ездит от станции метро "Саларьево" до "Университета", а "КМ2" связывает "Саларьево" с "Коммунаркой". Автобусы курсируют с остановками у всех станций временно закрытого участка. Режим работы маршрутов – с 5:10 до 2:00. Интервалы движения "КМ1" составят менее минуты, автобусы "КМ2" ходят раз в две минуты. Кроме того, дополнительные автобусы вышли на девять регулярных маршрутов.

Из-за работ по строительству БКЛ изменится схема движения на западе столицы. Приоритетный проезд общественного транспорта организуют в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан, Обручевский и в поселениях Московский и Сосенское. В ЦОДД прогнозируют осложнение дорожной ситуации и советуют пользоваться городским транспортом.