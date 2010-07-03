ЦОДД предупредил о "непростой неделе" для столичных автомобилистов

Затруднения движения прогнозируют на юго-западе Москвы. Там закрыты несколько станций Сокольнической линии метро, напомнили в микроблоге ЦОДД в Twitter.
"Рекомендуем, по возможности, не ездить на автомобиле в район перекрытий. Пользуйтесь городским транспортом. Впереди у нас непростая неделя", – говорится в сообщении.
Участок красной ветки между станциями "Университет" и "Коммунарка" закрыт с 13 июля по 20 июля. Для пассажиров стали недоступны станции "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Поезда продолжат курсировать по красной ветке только на участке от "Бульвара Рокоссовского" до "Университета".
По возможности лучше пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро, а также альтернативными наземными маршрутами. До закрытых станций можно будет добраться на бесплатных автобусах "КМ". Интервалы движения "КМ1" составят менее минуты, автобусы "КМ2" будут ходить раз в две минуты. Увеличится число автобусов на некоторых регулярных маршрутах.
Приоритетный проезд общественного транспорта организуют в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское.
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