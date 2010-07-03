Участок Сокольнической линии метро закрыли на неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Сокольнической линии столичного метро между станциями "Университет" и "Коммунарка" закрыт с 13 июля по 20 июля 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Московский метрополитен".

Для пассажиров стали недоступны станции "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Поезда продолжат курсировать по красной ветке только на участке от "Бульвара Рокоссовского" до "Университета". В связи с этим москвичей и гостей столицы попросили по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро, а также альтернативными наземными маршрутами.

В период закрытия участка красной ветки пассажиры смогут добраться до закрытых станций на бесплатных автобусах "КМ". Мосгортранс организует два компенсационных маршрута: "КМ1" пройдет от "Саларьева" до "Университета", а "КМ2" – от "Саларьева" до "Коммунарки". Автобусы будут курсировать с 05:10 до 02:00, делая остановки у всех станций временно закрытого участка подземки. Интервалы движения "КМ1" составят менее минуты. Автобусы "КМ2" будут ходить раз в две минуты. Помимо этого, увеличат число автобусов на регулярных маршрутах № т34, № 144, № 246, № 261, № 715, № 878, № 881, № 882, № 950.

Из-за работ по строительству БКЛ с 13 по 21 июля изменится схема движения на западе столицы. Приоритетный проезд общественного транспорта организуют в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское.

Открытие Юго-Западного участка Большой кольцевой линии, как ожидается, улучшит транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, где проживают порядка 200 тысяч человек. Время на поездки по городу сократится на 10-15 минут, сообщалось ранее.

