Работы по строительству тоннелей БКЛ метро выполнены на три четверти

12:02
12:02
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Фото: stroi.mos.ru
Специалисты выполнили на 72% проходку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, таким образом, готовы три четверти протяженности, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, план проходки перевыполнен на северо-восточном участке. Там полностью построили перегоны от "Нижегородской" до "Стромынки", продолжается строительство левого и правого перегонных тоннелей на участке от "Стромынки" до "Савеловской".
"Кроме того, на южном участке кольца опережаем сроки строительства: готовы правые тоннели между станциями "Каховская" до "Зюзино" и от "Воронцовской" до "Улицы Новаторов", возводятся левые тоннели на данных участках. Также ведется проходка обоих тоннелей между станциями "Улица Новаторов" и "Проспект Вернадского", – приводятся в сообщении слова Хуснуллина.
Заммэра отметил, что на юго-западе БКЛ уже готовы четыре тоннеля между "Аминьевским шоссе" и "Проспектом Вернадского", а также пройден левый перегонный тоннель от станции "Аминьевское шоссе" до переходной камеры.
На западном участке тоннели пройдены между станциями "Карамышевская" и "Улица Народного Ополчения", на восточном – от монтажной камеры возле станции "Текстильщики" до "Нижегородской".
По словам Хуснуллина, на БКЛ построят однопутные и двухпутные тоннели.
Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в метростроении. Ее общая длина составит 70 километров. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция. С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и пригородные электрички.
Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов". Как уточнил Марат Хуснуллин, Большую кольцевую линию метро планируют запустить целиком в 2023 году.
18 августа Сергей Собянин сообщил, что строительство тоннеля БКЛ между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" завершено. По словам мэра, готовы все четыре тоннеля на участке от "Аминьевского шоссе" до "Проспекта Вернадского".
Открытие Юго-Западного участка БКЛ должно улучшить транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, где проживает около 200 тысяч человек. Время на поездки по городу сократится на 10–15 минут.
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