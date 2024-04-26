ФСБ задержала в Волгоградской области двух неонацистов, готовивших теракт

Фото: depositphotos/Grigorenko

ФСБ задержала в Волгоградской области двух участников неонацистской группировки, готовивших теракт, сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбы.

По их данным, задержанные участвовали в деятельности ячейки запрещенной и признанной в РФ экстремистской проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power (NS/WP).

На допросе задержанные признались, что установили связь с главарями террористической организации NS/WP на территории Украины, от которых получили подробные инструкции но изготовлению СВУ.

По их словам, они самостоятельно синтезировали взрывчатое вещество и провели его предварительное испытание, после чего подобрали в качестве следующих объектов для теракта один из отделов полиции в городе Волжском, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей.

Также установлено, что с марта по ноябрь 2023 года по указанию украинских кураторов они совершили ряд акций "прямого действия", повредив 16 автомобилей с символикой поддержки специальной военной операции, а также автомобилей, принадлежавших выходцам из Северного Кавказа и Центральной Азии.

Ранее ФСБ задержала студентку одного из вузов ЛНР, которая подозревается в шпионаже в интересах ВСУ. По данным силовиков, она передала Киеву сведения о местоположении российских войск с помощью украинских каналов в мессенджере Telegram. Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена".

