1news: учительница родила от изнасилованного 12-летнего школьника в Австралии

Фото: 123RF.com/themess

В Австралии будут судить 33-летнюю учительницу, которая родила ребенка после изнасилования 12-летнего школьника, сообщает 1news.

Отмечается, что она неоднократно вступала со своим учеником в сексуальную связь. Он подвергался насилию в период с 2024 по 2025 год.

При этом женщину обвинили не только в сексуальных действиях в отношении ребенка младше 16 лет и изнасиловании, но и в хранении материалов, которые содержат непристойные кадры с несовершеннолетними. Ей предъявлено больше восьми обвинений.

Суд запретил учительнице приближаться как к пострадавшему, так и к другим детям, кроме ее младенца. Кроме того, ее дело будет рассмотрено в ускоренном порядке. При этом на заседании женщина не появилась по состоянию здоровья, но предстала перед судом по аудиосвязи. Приговор ей должны вынести в конце марта.

Ранее в США осудили экс-учительницу, которая платила ученикам за секс. Она систематически вступала с ними в интимную связь, после чего расплачивалась наличными и банковскими переводами. Кроме того, она предлагала подросткам алкоголь и наркотики.

