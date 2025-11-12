В США учительница лютеранской школы четырежды изнасиловала ученика

Фото: depositphotos/doomu

41-летняя учительница лютеранской школы из американского штата Висконсин четырежды изнасиловала 15-летнего ученика. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеканал WLUK.

Как сказано в материале, учительница по имени Стефани Дженсен, которая четыре раза вступала с подростком в сексуальную связь, также присылала ему свои откровенные фото.

По данным следствия, женщина присылала снимки и другим школьникам. 10 ноября ей предъявили свыше десяти обвинений в совращении малолетних.

В администрации школы заявили о готовности сотрудничать с правоохранительными органами. Учительницу немедленно уволили. В ходе допроса обвиняемая призналась, что отправляла ученикам непристойные материалы, однако сексуальную связь она отрицает.

Ранее стало известно, что в Сингапуре учительница дважды изнасиловала 13-летнего ученика в машине на многоуровневой парковке. В суде выяснилось, что после того, как школьник захотел прекратить общение, женщина стала его преследовать.

Она отправила ему около 18 сообщений и писем. Ей предъявили в общей сложности четыре обвинения в совращении и сексуальном насилии над детьми.

