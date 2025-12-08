Welt: Мерц написал в полицию сотни заявлений из-за оскорблений в свой адрес

Фото: ТАСС/AP/Markus Schreiber

Канцлер Германии Фридрих Мерц с 2021 года подал сотни заявлений о возбуждении уголовных дел из-за оскорблений в свой адрес. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

Авторы статьи отмечают, что Мерц является одним из самых "чувствительных политиков" в истории ФРГ. Журналисты нашли различные документы, уголовные заявления, материалы следствия и письма адвокатов, подтверждающие, что Мерц действительно подавал заявления по фактам оскорблений.

Согласно полученным данным, немецкие граждане называли Мерца "маленьким нацистом", "паршивым пьяницей" и тому подобным. По некоторым из оскорблений суд даже разрешал проводить обыски у подозреваемых.

В случае с высказыванием "маленький нацист" обвиняемой стала пожилая женщина с инвалидностью, передвигающаяся в коляске. Отмечается, что она сразу признала свою вину в полиции, однако правоохранители все равно изъяли у нее телефон для обеспечения доказательств.

Как удалось выяснить журналистам, всего Мерц подал более чем 170 обращений в полицию по поводу оскорблений в свой адрес.

В июне около двадцати политиков и представителей культуры Германии направили в прокуратуру заявление на Мерца после его слов о действиях Израиля против Ирана.

Канцлер ФРГ, комментируя обострившийся конфликт на Ближнем Востоке, назвал операцию Израиля против Ирана "грязной работой", которую еврейское государство делает "за всех нас". Он также выразил уважение ЦАХАЛ за их действия.