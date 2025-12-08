Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:36

Политика
Главная / Новости /

Welt: Мерц написал в полицию сотни заявлений из-за оскорблений в свой адрес

Мерц подал сотни заявлений из-за оскорблений в свой адрес

Фото: ТАСС/AP/Markus Schreiber

Канцлер Германии Фридрих Мерц с 2021 года подал сотни заявлений о возбуждении уголовных дел из-за оскорблений в свой адрес. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

Авторы статьи отмечают, что Мерц является одним из самых "чувствительных политиков" в истории ФРГ. Журналисты нашли различные документы, уголовные заявления, материалы следствия и письма адвокатов, подтверждающие, что Мерц действительно подавал заявления по фактам оскорблений.

Согласно полученным данным, немецкие граждане называли Мерца "маленьким нацистом", "паршивым пьяницей" и тому подобным. По некоторым из оскорблений суд даже разрешал проводить обыски у подозреваемых.

В случае с высказыванием "маленький нацист" обвиняемой стала пожилая женщина с инвалидностью, передвигающаяся в коляске. Отмечается, что она сразу признала свою вину в полиции, однако правоохранители все равно изъяли у нее телефон для обеспечения доказательств.

Как удалось выяснить журналистам, всего Мерц подал более чем 170 обращений в полицию по поводу оскорблений в свой адрес.

В июне около двадцати политиков и представителей культуры Германии направили в прокуратуру заявление на Мерца после его слов о действиях Израиля против Ирана.

Канцлер ФРГ, комментируя обострившийся конфликт на Ближнем Востоке, назвал операцию Израиля против Ирана "грязной работой", которую еврейское государство делает "за всех нас". Он также выразил уважение ЦАХАЛ за их действия.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика