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Около двадцати политиков и представителей культуры Германии направили в прокуратуру заявление на канцлера страны Фридриха Мерца после его слов о действиях Израиля против Ирана. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

Фридрих Мерц, комментируя обострившийся конфликт на Ближнем Востоке, назвал операцию Израиля против Ирана "грязной работой", которую еврейское государство делает "за всех нас". Он также выразил уважение ЦАХАЛ за их действия.

После высказывания Мерца на него составили заявление в Генпрокуратуру ФРГ и прокуратуру Берлина. Среди подписавшихся, в частности, публицист Патрик Бааб и политик Михаэль фон дер Шуленбург, представляющий "Союза Сары Вагенкнехт" в Европарламенте.

По их мнению, немецкий канцлер своими заявлениями нарушил идею международного взаимопонимания и "заповедь мира", которые закреплены в Конституции страны.

Кроме того, немецкие деятели обвинили Мерца в использовании нацистской лексики, указывая на схожесть его слов с высказываниями оберштурмфюрера СС Августа Хефнера – тот командовал расстрелами в Бабьем Яре и называл это "грязной работой".

Теперь политики и представители культуры ФРГ требуют, чтобы правоохранительные органы привели Мерца к определенным юридическим последствиям за его выступление.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала страшным заявление Мерца о выполнении Израилем "грязной работы".

Дипломат напомнила, что дед немецкого политика, Йозеф Пауль Совиньи, во времена Третьего рейха являлся бургомистром Брилона, который называл улицы в честь нацистов Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса. Отец же канцлера, Иоахим Мерц, в составе вермахта воевал против Красной армии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ были нанесены удары по израильской территории.