Иранская ракета попала в здание рядом с офисами министерств в Хайфе

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Иран выпустил ракету, которая попала в заброшенное высотное здание в Хайфе. Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь муниципалитета города Арина Добкин.

По ее словам, рядом с этим объектом, находятся офисы различных министерств.

"Это находится в нескольких улицах от хайфского порта, который не пострадал при ударе", – уточнила Добкин.

В результате удара около 50 человек получили ранения. Пресс-секретарь муниципалитета города добавила, что среди пострадавших есть тяжелораненые.

Ранее израильские СМИ сообщили, что иранская ракета упала у офиса Microsoft. Неподалеку находились несколько жилых домов. При атаке загорелись автомобили, а здания получили повреждения. В результате были ранены как минимум 35 человек.

Представители элитных частей иранских войск – Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подтвердили нанесение удара по региональному офису корпорации Microsoft в израильском городе Беэр-Шева. По их данным, здание "было уничтожено" всего лишь одной ракетой.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном произошла 13 июня, когда еврейское государство ударило по военной инфраструктуре Исламской Республики. В ответ Тегеран атаковал израильские территории.