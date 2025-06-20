Иранская ракета упала около офиса Microsoft в Израиле

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Ракета, выпущенная из Ирана, упала около офиса компании Microsoft в израильском городе Беэр-Шева. Об этом сообщает местное издание The Times of Israel.

Уточняется, что в районе падения баллистической ракеты также находятся несколько жилых многоэтажек. При ударе загорелись находившиеся рядом автомобили, жилые здания также получили повреждения.

По неподтвержденным данным СМИ, в результате произошедшего пострадали по меньшей мере 35 человек. Армия обороны Израиля отметила, что на месте падения снаряда уже работают специалисты.

Еврейское государство утром 20 июня зафиксировало новые ракеты, которые были запущены из Ирана. В нескольких районах Израиля звучали сирены воздушной опасности.

Ранее в городе Беэр-Шева была повреждена больница "Сорока" в результате ракетного удара со стороны Ирана. Кроме того, иранские силы ударили по штабу киберкомандования армии Израиля и разведывательному центру военных в технологическом парке Гав-Яма.