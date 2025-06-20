Иран запустил новые ракеты в сторону Израиля

Фото: depositphotos/trekandshoot

Армия обороны Израиля зафиксировала новые ракеты, которые были запущены из Ирана в сторону еврейского государства. Об этом сообщается в телеграм-канале израильской армии.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность, чтобы перехватить угрозу. В нескольких районах Израиля звучат сирены воздушной опасности.

Эскалация конфликта между Тель-Авивом и Тегераном произошла после того, как 13 июня Израиль атаковал военные объекты Ирана. В ответ вторая сторона ударила по территории первой.

Власти Ирана подчеркнули, что атаки прекратятся только после того, как Израиль будет "наказан" и выплатит репарации Исламской Республике. Страна даст отпор любому государству, которое захочет вмешаться в конфликт и будет вести боевые действия на стороне Израиля.