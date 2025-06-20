Военные Ирана предотвратили покушение на главу МИД страны

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Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения Вооруженных сил Ирана. – Прим. ред.) предотвратил покушение Израиля на министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. Об этом заявил советник министра Мохаммад-Хосейн Ранджбаран.

По его словам, попытка покушения могла произойти несколько дней назад, когда стало известно об участии Аракчи в переговорах с евротройкой, Британией, Францией, Германией, в Женеве.

"Такая угроза, безусловно, была и есть. Однако Аббас Аракчи считает себя солдатом родины больше, чем главой дипломатической службы. Если бы не меры безопасности, предпринятые КСИР, возможно, несколько дней назад в Тегеране было бы проведено покушение против него, которое, слава богу, было предотвращено", – цитирует Ранджбарана РИА Новости.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что свержение правительства Ирана не является целью операции еврейского гоударства, однако может стать ее результатом. По его словам, это является "делом иранского народа".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла после того, как 13 июня Израиль атаковал военные объекты Ирана. В ответ вторая сторона ударила по территории первой.