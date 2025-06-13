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Axios: Израиль нанес ракетный удар по Ирану

Израиль нанес ракетный удар по Ирану – СМИ

Фото: 123RF/vrej

ВВС Израиля нанесли ракетный удар с воздуха по территории Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-портал Axios.

Государственный телеканал Ирана IRIB передает, что звуки взрывов и работы систем противовоздушной обороны (ПВО) слышны в столице Тегеране. Телеканал не приводит никаких подробностей.

На данный момент неизвестно, что было целью удара.

Ранее в СМИ появилась информация, что Израиль готовится нанести удар по Ирану в воскресенье, 15 июня, если исламская республика не согласится на предложение Соединенных Штатов об ограничении ядерной программы Тегерана.

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