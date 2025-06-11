США осудили западные санкции в отношении израильских министров

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Соединенные Штаты осуждают своих западных партнеров за введение санкций в отношении израильских министров, заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.

Великобритания, Австралия, Канада, Норвегия и Новая Зеландия 10 июня ввели санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, главу финансового сектора Бецалеля Смотрича якобы за их радикальные взгляды. Согласно совместному заявлению глав МИД пяти государств, израильские министры подстрекатели к насилию в отношении палестинцев на Западном берегу.

Рубио в своем заявлении отметил, что данные санкции не способствуют усилиям Вашингтона по достижению прекращения огня в Палестине и освобождению заложников.

"США призывают своих партнеров отменить санкции", – заявил госсекретарь.

Ранее Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа и снятии ограничений на поставки гуманитарной помощи.

При этом против документа проголосовали только США, остальные 14 членов СБ высказались в поддержку резолюции.

