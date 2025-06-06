США ввели санкции против четырех судей МУС

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США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда (МУС) под предлогом политизации и злоупотребления властью со стороны организации. Об этом говорится на сайте Госдепа.

Под рестрикции попали судьи Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса из апелляционного отделения МУС, а также Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из досудебного и судебного отделения.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эти судьи участвовали в усилиях по аресту, задержанию и преследованию граждан США и Израиля без согласия самих государств.

В МУС назвали американские санкции "попыткой подорвать независимость международного судебного института", действующего в соответствии с мандатом 125 государств-участников по всему миру.

В свою очередь, глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что его страна осуждает санкции США и твердо поддерживает МУС. Он добавил, что независимые международные суды и трибуналы должны иметь возможность беспрепятственно выполнять свою работу.

В феврале этого года США внесли прокурора Международного уголовного суда Карима Хана в список подсанкционных лиц. По запросу Хана были выданы ордера на арест Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В апреле венгерский парламент проголосовал за выход страны из МУС. Министр иностранных дел государства Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт отказывается быть частью "политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета".