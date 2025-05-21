Захарова призвала МУС вплотную заняться британскими военными преступлениями

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Международному уголовному суду (МУС) необходимо вплотную заняться преступлениями британских военных. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Таким образом дипломат прокомментировала расследование журналистов BBC, которые получили доступ к свидетельским показаниям о массовых преступлениях британских военных в Афганистане и Ираке.

По ее словам, были также задокументированы многочисленные внесудебные казни некомбатантов и преступления, которые военные Британии совершали против несовершеннолетних иракцев и афганцев.

Также журналистам удалось выяснить, что Лондон принимал на службу клинически нездоровых солдат, которых отправлял на задания боевого патрулирования. Это привело к росту числа убийств гражданских.

Помимо этого, подчеркивается, что британские власти пытались скрыть действия своих военнослужащих для избежания ответственности.

"То, о чем рассказали журналисты BBC, должно стать предметом разбирательств международного сообщества, включая ООН. Как минимум этим кейсом должен заинтересоваться спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях и СПЧ ООН", – заметила Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил МУС в том, что тот осуществлял незаконные действия против Штатов и Израиля. Поэтому Вашингтон подписал указ о введении санкций против должностных лиц МУС.

Такое решение было принято из-за преследования МУС премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны государства Йоава Галанта, которых подозревают в военных преступлениях против человечности в секторе Газа.

МУС, в свою очередь, осудил санкции США, введенные против должностных лиц организации. Представители суда назвали это ущербом "независимой судебной работе" и обязались продолжить обеспечивать правосудие и давать "надежду миллионам невинных жертв зверств" по всему миру.

