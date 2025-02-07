МУС осудил указ Трампа о санкциях против должностных лиц

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Международный уголовный суд (МУС) осудил санкции США, введенные против должностных лиц организации. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Представители суда назвали это ущербом "независимой судебной работе" и обязались продолжить обеспечивать правосудие и давать "надежду миллионам невинных жертв зверств" по всему миру.

"Мы призываем наши 125 государств-участников, гражданское общество и все страны мира объединиться ради справедливости и основных прав человека", – заключили в МУС.

Президент США Дональд Трамп, подписавший указ о введении санкций, уверен, что Международный уголовный суд осуществлял противозаконные и необоснованные действия в отношении Штатов и их союзника Израиля.

В конце 2024 года МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны государства Йоава Галанта из-за предполагаемых военных преступлений против человечности в секторе Газа.

