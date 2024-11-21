МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта

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Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны еврейского государства Йоава Галанта, следует из пресс-релиза инстанции.

Причиной названы предполагаемые военные преступления Израиля в секторе Газа против человечности. Также подчеркивается, что палата предварительного производства МУС отклонила доводы со стороны государства, поданные в соответствии с Римским статутом.

Прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта 20 мая, так как посчитал, что эти люди могут быть ответственными за военные преступления в секторе Газа. Помимо них, в список вошли представители ХАМАС.

В Кремле, в свою очередь, назвали любопытным желание Хана добиться выдачи ордеров. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, власти РФ внимательно наблюдают и фиксируют особенности позиции.

При этом сам Нетаньяху предупредил, что заявление прокурора МУС его не остановит, а советник офиса израильского премьера-министра Дмитрий Гендельман указал, что решение Хана является "кровавым наветом" на страну.

В конце июня МУС отложил выдачу ордеров. По данным СМИ, перенос решения был связан с поданным заявлением amicus curiae ("друг суда") от Великобритании против юрисдикции инстанции по этому вопросу. В результате ходатайство было удовлетворено. Также другим странам позволили высказать свою позицию по этому делу.