Al Aqsa: 57 человек погибли при обстреле Израиля по северу сектора Газа

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В результате израильского обстрела жилого района на севере сектора Газа погибли 57 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные телеканала Al Aqsa.

Кроме того, более 100 человек получили различные ранения. Уточняется, что удар был нанесен в районе больницы Камаль Адван.

Ранее США заблокировали проект резолюции Совбеза ООН с требованиями о немедленном, безусловном и постоянном прекращении огня в секторе Газа и освобождении всех заложников.

Российская сторона потрясена подобным шагом со стороны США, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он добавил, что таким образом Вашингтон окончательно расписался в своей полной ответственности за гибель десятков тысяч невинных граждан.