Небензя: Россия шокирована вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе

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Россия потрясена тем, что США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, который предусматривал немедленное, безусловное и постоянное прекращение огня в секторе Газа, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Обращусь к американским коллегам. Сегодня вы окончательно расписались в своей полной ответственности за гибель десятков тысяч невинных граждан, лишения беженцев, страдания заложников и незаконно удерживаемых палестинцев", – цитирует постпреда ТАСС.

В свою очередь, палестинское движение ХАМАС подчеркнуло, что наложением вето Штаты минимизируют усилия международного сообщества по установке перемирия в палестинском анклаве. Его представители отметили, что движение осуждает США за использование вето. Кроме того, они заявили, что позиция государства прикрывает продолжение войны.

Резолюцию подготовили десять непостоянных членов СБ ООН. Документ отвергал любые попытки морить палестинцев голодом, а также требовал предоставления населению анклава гумпомощи. Кроме того, проект предполагал содействие полному, быстрому, безопасному и беспрепятственному ввозу помощи в необходимых масштабах в Газу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В сентябре этого года конфликт получил новый виток развития. Израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана.