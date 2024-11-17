РИА Новости: США позитивно оценивают шансы перемирия между Ливаном и Израилем

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Власти США позитивно оценивают шансы перемирия между Ливаном и Израилем до 15 декабря, пишет РИА Новости, ссылаясь на свой ливанский политический источник, приближенный к переговорам.

Инсайдер отметил, что режим прекращения огня может начать действовать и раньше обозначенной даты, если не произойдет никаких непредвиденных ситуаций.

31 октября Израиль атаковал оружейные склады и штаб-квартиру элитного спецподразделения "Радван" в составе движения "Хезболла" на западе Сирии. Как пояснили военные Израиля, в последние месяцы они наносят удары с целью пресечь контрабанду иранского оружия через сирийскую территорию в Ливан.

Между тем сообщалось, что радикальное движение "Хезболла" готово выполнить решение Совбеза ООН о прекращении огня между Израилем и Ливаном, если страну включат в мирные инициативы по сектору Газа.