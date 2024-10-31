Израиль атаковал оружейные склады "Хезболлы" на западе Сирии

Фото: ТАСС/Zuma

Израиль атаковал оружейные склады и штаб-квартиру элитного спецподразделения "Радван" в составе движения "Хезболла" на западе Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад истребители ВВС на основе данных разведки атаковали склады боеприпасов и штабы, используемые силами "Радван" и оружейным подразделением террористической организации "Хезболла" в районе Эль-Кусайр в Сирии", – говорится в заявлении армии.

Как пояснили военные Израиля, в последние месяцы они наносят удары с целью пресечь контрабанду иранского оружия через сирийскую территорию в Ливан.

Ранее сообщалось, что радикальное движение "Хезболла" готово выполнить решение Совбеза ООН о прекращении огня между Израилем и Ливаном, если страну включат в мирные инициативы по сектору Газа.

В ночь на 1 октября Армия Израиля объявила о начале ограниченной наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Целью операции были названы объекты, принадлежащие вооруженным формированиям "Хезболлы". Позже премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в обращении к народу Ливана заявил, что в ходе данной операции израильские силы ликвидировали уже двух преемников убитого лидера движения "Хезболла" Хасана Насруллы.