Нетаньяху заявил о ликвидации двух преемников убитого лидера "Хезболлы" Насруллы

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Израильские силы ликвидировали уже двух преемников убитого лидера шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в обращении к народу Ливана. Об этом пишет ТАСС.

"Мы нанесли ущерб возможностям "Хезболлы". Мы уничтожили тысячи террористов, включая самого Насруллу, преемника Насруллы и преемника преемника", – сказал он, добавив, что движение на сегодняшний день слабее, чем было в течение многих лет.

В своей речи Нетаньяху также указал на право государства на самооборону и предложил жителям Ливана "сделать выбор" и попытаться самим избавить республику от присутствия "Хезболлы".

"Вы можете вернуть свою страну. <...> Если вы этого не сделаете, "Хезболла" продолжит попытки воевать с Израилем из густонаселенных районов. За ваш счет. Ей безразлично, что Ливан будет втянут в более масштабную войну", – подчеркнул премьер.

Об убийстве Насруллы в результате удара Израиля по Бейруту сообщила израильская армия (ЦАХАЛ) 27 сентября. Атака также привела к гибели командующего южным фронтом движения Али Карки, члена центрального совета движения Набиля Каука и ряда других командиров.

Между тем военное крыло палестинского движения ХАМАС, группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", в годовщину нападения на Израиль, которое произошло 7 октября прошлого года, пообещало продолжить "борьбу на истощение" с еврейским государством.

