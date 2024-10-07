Армия Израиля зафиксировала запуск нескольких ракет из Ливана по центру страны

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Армия Израиля зафиксировала запуск нескольких ракет со стороны Ливана по центру страны, где сработали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии еврейского государства.

Как отмечается, в небе прозвучало не менее четырех взрывов. По предварительным данным, это является результатом работы ПВО.

Израильская система оповещения о ракетных обстрелах указала, что сигнал воздушной тревоги был активирован также в северных и восточных пригородах Тель-Авива.

Ранее йеменские хуситы заявили, что поразили военные цели в Тель-Авиве с применением двух ракет, включая гиперзвуковую. Движение подчеркнуло, что продолжит проводить военные операции против еврейского государства и блокаду Красного и Аравийского морей для прохода связанных с ним судов до прекращения военных действия Израиля в секторе Газа и Ливане.

Между тем военное крыло палестинского движения ХАМАС, группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", в годовщину нападения на Израиль, которое произошло 7 октября прошлого года, пообещало продолжить "борьбу на истощение" с еврейским государством.

Ближневосточный конфликт обострился ровно год назад, когда боевики из Газы выпустили в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская армия начала военную операцию "Железные мечи".

