Йеменские хуситы заявили о поражении военных целей в Тель-Авиве

Фото: AP Photo/Oded Balilty

Йеменские хуситы заявили, что поразили военные цели в Тель-Авиве с применением двух ракет, включая гиперзвуковую. Об этом сообщает телеканал Al-Masirah со ссылкой на вооруженные силы движения.

"Мы осуществили две операции в рамках пятого этапа противостояния, с успехом поразив две цели. В рамках первой операции мы поразили две военные цели в оккупированном Яффо ракетами Палестина-2 и Зу Фикар", – уточняется в сообщении.

Более того, хуситы атаковали Тель-Авив и Эйлат на юге Израиля, задействовав при этом беспилотники. Движение подчеркнуло, что продолжит проводить военные операции против еврейского государства и блокаду Красного и Аравийского морей для прохода связанных с ним судов до прекращения военных действия Израиля в секторе Газа и Ливане.

Ранее Йемен запустил в сторону Израиля ракету класса "земля – земля". В связи с этим в центральных районах Израиля второй раз за день сработали сирены воздушной тревоги, предупреждая о ракетной опасности.

В сентябре в центральной части Израиля также упала йеменская ракета класса "земля – земля". Йеменские хуситы заявили, что нанесли удар по военному объекту в Яффе близ Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой. Снаряд, с их слов, достиг цели, а системы обороны противника не смогли ее перехватить.

