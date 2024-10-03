Йеменские хуситы заявили, что атаковали Тель-Авив с помощью БПЛА

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Йеменские хуситы заявили, что атаковали "важную цель" в районе Тель-Авива, сообщает РИА Новости.

По их словам, удары по израильскому городу наносились с помощью беспилотников. Они утверждают, что операция прошла "успешно".

"Военно-воздушные силы Йемена провели операцию, атаковав беспилотниками "Яффо" жизненно важный объект в Тель-Авиве на территории оккупированной Палестины", – заявил представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

В ночь на 1 октября израильская армия заявила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Согласно заявлению, целями данной операции являются объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла". Кроме того, в ночь на 2 октября израильские военные продолжили наносить удары по столице Ливана Бейруту.

Иран, в свою очередь, 1 октября выпустил по Израилю 180 ракет, однако большую часть из них удалось перехватить. Корпус стражей исламской революции заявил, что атака стала ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана. Также об ударе ракетами и артиллерией по крупному скоплению сил израильских войск в поселении Мисгав Ам также сообщили представители ливанского движения "Хезболла" .