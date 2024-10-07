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Йемен запустил в сторону Израиля ракету класса "земля – земля". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии еврейского государства.

В связи с запуском ракеты в центральных районах Израиля второй раз за день сработали сирены воздушной тревоги, предупреждая о ракетной опасности. Снаряд, выпущенный со стороны Йемена, перехвачен, уточнили в пресс-службе.

В середине сентября в центральной части Израиля упала йеменская ракета класса "земля – земля". Йеменские хуситы заявили, что нанесли удар по военному объекту в Яффе близ Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой. Снаряд, с их слов, достиг цели, а системы обороны противника не смогли ее перехватить.

В начале октября йеменские хуситы атаковали "важную цель" в районе Тель-Авива с помощью БПЛА. Они утверждают, что операция прошла успешно.