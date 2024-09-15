Хуситы взяли на себя ответственность за ракетный удар по Тель-Авиву

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Йеменское хуситы заявили, что нанесли удар по военному объекту в Яффе близ Тель-Авива в Израиле гиперзвуковой баллистической ракетой. Об этом сообщает ТАСС.

"Операция была проведена с использованием новой гиперзвуковой баллистической ракеты, которая достигла своей цели. Системам обороны противника не удалось ее перехватить", – говорится в сообщении.

Утром 15 сентября Армия обороны Израиля сообщила, что в центральной части страны упала ракета класса "земля-земля". В ЦАХАЛ уточнили, что ее выпустили с территории Йемена.

Ранее йеменские хуситы заявили о нанесении ударов по четырем коммерческим судам в Красном и Средиземном морях. Согласно их заявлению, атака была проведена совместно с "Исламским сопротивлением Ирака". Незадолго до этого американские войска заявили об успешном уничтожении радиолокационной станции хуситов в районе Йемена.

Кроме того, йеменские мятежники-хуситы атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower в акватории Красного моря. Они нанесли удар при помощи баллистических и крылатых ракет.

