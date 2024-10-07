Военное крыло ХАМАС пообещало продолжить борьбу с Израилем

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Военное крыло палестинского движения ХАМАС, группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", в годовщину нападения на Израиль, которое произошло 7 октября прошлого года, пообещало продолжить "борьбу на истощение" с еврейским государством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя группировки Абу Убайду.

Кроме того, крыло пригрозило смертью оставшимся у ХАМАС израильским заложникам и указало, что их судьба зависит от решений правительства еврейского государства.

"Заложники, находящиеся в зоне конфликта, могут попасть под перекрестный огонь и погибнуть от рук своих же солдат", – добавил Убайда.

Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС, группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", заявило о ракетном ударе по израильскому Тель-Авиву. В центре страны прозвучали сирены воздушной тревоги. По данным Армии обороны Израиля, это произошло из-за обстрела со стороны сектора Газа.

Вместе с тем армия Израиля сообщила, что нанесла удар по командным центрам палестинского движения ХАМАС, расположенным в больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. По данным ЦАХАЛ, они использовались бойцами ХАМАС для планирования и осуществления атак на Израиль.

Ближневосточный конфликт обострился ровно год назад, когда боевики из Газы выпустили в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская армия начала военную операцию "Железные мечи".

