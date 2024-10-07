Министры обороны США и Израиля 9 октября обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

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Шеф Пентагона США Ллойд Остин 9 октября встретится с министром обороны Израиля Йоавом Галантом для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в соцсети X.

Галант ранее сообщал американским СМИ, что Израиль рассматривает все варианты ответа на ракетную атаку Ирана, в том числе нанесение ударов по ядерным объектам исламской республики.

Иран атаковал Израиль вечером 1 октября, по еврейскому государству было выпущено около 180 ракет.

В Госдепе США заявили о возможных последствиях иранской атаки. Представитель американского ведомства Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон выступает против дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта, однако Тегеран "должен почувствовать последствия" за свою атаку.