Трамп заявил, что Израилю стоит нанести удар по ядерным объектам Ирана

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Израилю стоит нанести удары по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее действующий лидер США Джо Байден заявил, что не считает целесообразным нанесение Израилем ударов по ядерным объектам на территории Ирана.

"Я думаю, что он [Байден] неправ. Разве это не та цель, по которой вы бы нанесли удар? Ядерное оружие – это самый большой риск", – высказался Трамп на встрече с избирателями.

Республиканец также заявил, что, по его мнению, Израилю стоит "сначала бить по ядерным объектам и беспокоиться обо всем остальном после". Трамп добавил, что США стоит быть готовыми к такому развитию событий.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш после ракетной атаки Ирана на Израиль осудил расширение конфликта и призвал к прекращению огня.

В Госдепе США заявили о возможных последствиях иранской атаки. Представитель американского ведомства Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон выступает против дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта, однако Тегеран "должен почувствовать последствия" за свою атаку.

Иран атаковал Израиль вечером 1 октября, по еврейскому государству было выпущено около 180 ракет.

