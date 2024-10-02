Госдеп США заявил о возможных последствиях атаки Ирана на Израиль

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США после ударов Ирана по Израилю не хотят дальнейшей эскалации конфликта, однако Тегеран должен почувствовать последствия за свою атаку. Такое заявление сделал официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер.

"Мы не хотим, чтобы этот конфликт продолжал обостряться. Тем не менее мы ясно дали понять, что за эту атаку должны быть последствия", – приводит его слова РИА Новости.

Ракетная атака Ирана на Израиль произошла вечером 1 октября. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции, атака стала ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана.

В свою очередь, военные Израиля пообещали "выбрать время" и ответить на ракетную атаку со стороны Ирана.