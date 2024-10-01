Генштаб Израиля пообещал "выбрать время" для ответа на атаку Ирана

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Военные Израиля пообещали "выбрать время" и ответить на массированную ракетную атаку со стороны Ирана. Об этом со ссылкой на пресс-службу израильской армии сообщает ТАСС.

"Мы выберем, когда взыскать цену (с Ирана. – Прим. ред.), и продемонстрируем наши точные и удивительные наступательные возможности, следуя указаниям политического руководства", – высказался начальник Генштаба Армии обороны Израиля.

Ракетная атака Ирана на Израиль произошла вечером 1 октября. Она стала ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана, о чем сообщил Корпус стражей исламской революции в Иране.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан впоследствии заявил, что Иран выпустил по целям в Израиле около 200 баллистических ракет. В свою очередь, в Белом доме сообщили, что корабли ВМС США принимали участие в отражении атаки иранской атаки.