В России разработали препарат "Хондросфера" для лечения повреждений суставов

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В России создали аутологичный лекарственный препарат "Хондросфера" для пациентов с тяжелыми повреждениями суставов. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Для производства препарата используют собственные клетки хрящевой ткани – хондроциты – и сыворотку крови пациента. Донорские материалы и компоненты животного происхождения при этом не применяются.

Разработанный метод позволяет вырастить "живой имплантат", соответствующий здоровому человеческому хрящу по анатомическим и физическим характеристикам.

Начать применять препарат планируется с 2028 года. Его разработкой занимались специалисты Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Ю. М. Лопухина Федерального медико-биологического агентства России.

Также российские ученые представили препарат "Ангипур", предназначенный для профилактики образования тромбов. Сейчас он проходит заключительный этап клинических исследований, которые проводят в нескольких медицинских центрах с участием большого числа пациентов. По словам одного из разработчиков Виктора Сиротенко, лекарство может поступить в продажу в ближайшие два года и должно стать отечественной альтернативой импортным средствам.

