В Москве разработают первую в России искусственную печень

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первую в стране искусственную печень создают в Москве. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

"Совместно с учеными ведущего института завод ("Артселленс". – Прим. ред.) разрабатывает первую в стране искусственную печень. Это система, которая возьмет на себя функции поврежденного органа", – сказал Гарбузов.

По его словам, система заменит работу поврежденного органа на время ожидания пересадки либо даст человеку шанс дождаться восстановления собственной печени.

Выпуск планируют наладить на площадке в особой экономической зоне. Испытания с участием пациентов намечены на 2027 год.

Ранее сообщалось, что в России успешно прошли первая и вторая фазы клинических исследований нового препарата "Гепаторен-МРНЦ" против рака печени. Лекарство не имеет аналогов в мире. Оно основано на альбуминовых сферах, меченных изотопом 188Re, и предназначено для лечения пациентов с первичным и метастатическим раком печени.