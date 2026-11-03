Nature Medicine: число смертей от рака шейки матки может вырасти на 39,3% к 2050 году

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К 2050 году в мире будут ежегодно выявлять свыше 1,05 миллиона новых случаев рака шейки матки, а число смертей достигнет 514 тысяч. Эти цифры приводятся в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Medicine.

По оценке международного коллектива медиков, к середине столетия заболеваемость раком шейки матки вырастет на 20%, а смертность от этого новообразования – на 39,3%. В исследовании также указано, что глобальные показатели заболеваемости и смертности снизятся на 12 и 9% соответственно к 2050 году.

Отчет подготовлен в рамках проекта Global Burden of Disease (GBD), который с 1990 года ведут Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Институт изучения метрики здоровья в Сиэтле (IHME) и фонд Билла и Мелинды Гейтс. В проекте участвуют специалисты почти всех стран – участниц ВОЗ, их медицинские службы и научные центры.

Авторы проанализировали статистику профильных медицинских органов 204 стран за 1990–2023 годы. Частота развития рака шейки матки за это время почти не изменилась, однако средняя смертность снизилась на 17% благодаря усилению вакцинации, скрининга и профилактики.

Порядка 54% опухолей выявили в странах с низким и средним уровнем доходов; там же зафиксированы самые высокие показатели на душу населения, что связано с отсутствием инфраструктуры и низким уровнем вакцинации.

В 2018 году генеральный директор ВОЗ призвал полностью ликвидировать рак шейки матки – это была первая инициатива такого рода в истории медицины. Ее поддержали все 194 страны – участницы Организации Объединенных Наций (ООН). Авторы отмечают, что в настоящий момент принимаемых мер "явно недостаточно".

В работе участвовали эксперты ВОЗ и национальных научных и медицинских учреждений, в том числе специалисты из НИУ ВШЭ и Сеченовского университета. Ученые подытожили, что это подчеркивает необходимость интенсификации вакцинации женщин и разработки новых мер борьбы с раком шейки матки.

Ранее сообщалось, что в 2027 году в национальный календарь прививок Минздрава России будет включена вакцина от папилломавирусной инфекции (ВПЧ). Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что ведомство будет расширять этот календарь. Со следующего года препарат будут поставлять в регионы.

Как рассказывала врач – акушер-гинеколог Любовь Ерофеева, вакцинация девочек-подростков от ВПЧ способна уменьшить смертность от рака шейки матки. По прогнозам, прививки девочкам 12–13 лет начнут делать уже во второй половине 2027 года.

